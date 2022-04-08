شكرا لقرائتكم خبر عن 39 ألف طن زيادة فى الاستهلاك المحلى من السولار أوائل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا طفيفا في حجم الاستهلاك المحلي من السولار، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و154 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت مليون و115 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 39 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلى من السولار قد ارتفع بشكل ملحوظ فى شهر سبتمبر الماضى ليسجل نحو مليون و187.9 ألف طن، بينما كان حجم الاستهلاك نحو مليون و96 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 91.9 ألف طن.

وشهدت الواردات المصرية من البوتاجاز تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 133 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 181 ألف طن في شهر يناير من عام 2021، بتراجع بلغ نحو 48 ألف طن.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن الاستهلاك المحلي من البوتاجاز تراجع بشكل طفيف حيث سجل 365.6 ألف طن في شهر يناير الماضي، مقابل 357.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 8 آلاف طن.

وسجل الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات تراجع فى شهر سبتمبر الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 2 مليون و393 ألف طن، مقابل 2 مليون و447 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 54 ألف طن.