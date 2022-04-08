شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر فاداكس ببورصة أبو ظبي بنسبة 1% بختام تعاملات جلسة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.74% رابحًا 26.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3541.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.1 مليون سهم محققة ما قيمته 212.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3117 صفقة لـ26 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 9.91%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.63%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.45%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.89%، 0.86%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.84%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.09%، وتراجعت 3 أسهم على رأسها شركة أرامكس بنسبة 1.82%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.02%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.1 مليون ورقة بقيمة 156.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.68%.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.01% رابحًا 100.92 نقطة ليغلق عند مستوى 10095.59 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.825 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 352.3 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.35%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.47%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.81%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.65%.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 14.99%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 13.33%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 6.61%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 7.9%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.98%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 366.4 مليون درهم.