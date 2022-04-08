شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر فاداكس ببورصة أبو ظبي بنسبة 1% بختام تعاملات جلسة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 9.91%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.63%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.45%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.89%، 0.86%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%.
وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.84%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.09%، وتراجعت 3 أسهم على رأسها شركة أرامكس بنسبة 1.82%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.02%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.1 مليون ورقة بقيمة 156.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.68%.
وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.35%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.47%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.81%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.65%.
وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 14.99%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 13.33%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 6.61%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 7.9%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.98%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 366.4 مليون درهم.