شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بنسبة 0.7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها ما زالت في طريقها لانخفاض أسبوعي ثان على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط للإفراج عن خام من مخزوناتها الاستراتيجية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 101.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 96.88 دولار للبرميل.

ويتجه كلا الخامين للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يتجه برنت للتراجع ثلاثة بالمئة وغرب تكساس الوسيط 2.3 بالمئة.

من المقرر أن تفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار إفراجها عن 180 مليون برميل أعلنت عنه في مارس آذار.