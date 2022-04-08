شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى تداول الذهب في نطاق محدود اليوم الجمعة بسبب توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية والقلق من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1931.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0858 بتوقيت جرينتش لكنه سجل ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة خلال الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1933.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار في وقت سابق من اليوم لأعلى مستوى منذ مايو أيار 2020، بعدما كشف محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في شهر مارس آذار أن "العديد" من صانعي السياسات مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعات القادمة للحد من التضخم.