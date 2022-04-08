شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات بالغرف التجارية تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الطماطم قد تشهد تراجعًا في الأسواق خلال 3-4 أسابيع المقبلة، مع بدء حصاد المحصول الجديد، مرجعًا ارتفاع سعر الطماطم إلى ما يسمى "عروة الموسم"، خاصة أن الطماطم يتم زراعتها في أكثر من موسم وفارق المواسم نشهد زيادات سعرية نتيجة تراجع المحاصيل.

وأوضح "النجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن العروة الشتوية انتهت ونحن في مرحلة انتظار عروة جديدة، وحدوث موجة البرد في مارس الماضي أثرت على المحاصيل لذا شهدنا زيادة سعرية ملحوظة في الطماطم لتسجل مستويات 180 إلى 250 جنيها للقفص في سوق الجملة، ويسجل الكيلو في الجملة قرابة 10 جنيهات والمستهلك من 17 إلى 20 جنيهًا.

وتطرق إلى انفراجة في الأسعار مرتبطة بظهور محاصيل الطماطم من مناطق عدة، ولفت إلى أن الأسواق تعتمد الآن على المحصول الواردة من محافظي الشرقية والإسماعيلية وهناك عدة مناطق مرتقب أن تبدأ ضخ إنتاجها خلال 3 إلى 4 أسابيع وهي المساحات المزروعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ومناطق الحمام وبعض محافظات قبلي، وبمجرد أن يظهر محصولها ستهبط الأسعار.

ومن جانب آخر أوضح أن هناك محاصيل تراجعت أسعارها مؤخرا منها الكوسة والباذنجان والبطاطس والبصل والثوم والملوخية بسبب تحسن حالة الطقس وتوافر معروض كبير.