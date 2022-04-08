شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 986 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهات بالسوق المصري، وزاد سعر الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- من 980 جنيهًا للجرام إلى 986 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية اضطرابات في سعر الذهب في البورصة العالمية لتتحرك في قناة سعرية بين 1923 دولار إلى 1944 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 845 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 986 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1127 جنيها.

الجنيه الذهب 7888 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب اليوم من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفعت من 980 جنيها للجرام إلي 986 جنيها للجرام بارتفاع بلغ حوالي 6 جنيهات، لكن هذه الأسعار قابلة للتغير بسرعة على مدار الساعة، حيث يتأثر الذهب بقوة الدولار وعوامل أخري ومع اتجاه السوق للإغلاق الأسبوعي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة قد نشهد تغيرات جذرية في أسعار الذهب.





مصنعية الذهبأسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام، وهناك بعض الشركات والمصانع الكبرى تضع مصنعيات مرتفعة تتجاوز 100 جنيها في الجرام.