شكرا لقرائتكم خبر عن التشغيل الربع الثالث.. مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ×6معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول الإنتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات خلال العام الجارى ويأتى على رأس تلك المشروعات مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة والذى يهدف إلى إنتاج الألواح الخشبية من خلال استخدام قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع، الأمر الذى يساهم فى الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث الذى كان ينتج عن عملية حرق قش الأرز.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى:

1-مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافـة والـغـراء

MDF. 2- يـهـدف المشروع إلـى إنتـاج ٢٠٥ ألـف مـتـر مـكـعـب سـنويـا مـن الألواح الخشبيـة مـتـوسـطـة الكثافة ( MDF ).

3- يعتمد المشروع على ٢٤٥ ألف طـن سـنـويـاً مـن قـش الأرز المصري كمادة خام رئيسية .

4-يلبى جزء من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلي.

5- يساهم المشروع في الحد مـن الـتـلـوث البيئي الناتج من حرق قش الأرز .

6- من المتوقع بـدء تشغيل المشروع في الربع الثالث ٢٠٢٢ .