شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الراجحي..ترابط مجتمعي ونقاشات بناءة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد مجلس رجل الأعمال خالد الراجحي، في محافظة الخبر، حلقات نقاشية وأخوية تدعم العقول بالعلم والمعرفة، والقلوب بالتنقية والتصفية، متخذًا من مبدأ التواصل أساسا صلبا لترابط المجتمع وتكاتفه، وذلك بهدف تعزيز مفهوم التآلف المجتمعي.

ويستمد المجلس من خصوصية الشهر الكريم، غطاءً من المحبة والأمل والسلام، متسلحا بتواصل حيوي وفعال بين أطراف المجتمع، إذ يستضيف الأهل والإخوة والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، ومختلف الأطياف، في مشهد أصيل يعكس ثقافة المملكة، التي تولي الترابط المجتمعي والنقاشات البناءة أولوية كبرى.