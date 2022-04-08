الاقتصاد

مجلس الراجحي..ترابط مجتمعي ونقاشات بناءة

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الدمام - شريف احمد - يشهد مجلس رجل الأعمال خالد الراجحي، في محافظة الخبر، حلقات نقاشية وأخوية تدعم العقول بالعلم والمعرفة، والقلوب بالتنقية والتصفية، متخذًا من مبدأ التواصل أساسا صلبا لترابط المجتمع وتكاتفه، وذلك بهدف تعزيز مفهوم التآلف المجتمعي.

ويستمد المجلس من خصوصية الشهر الكريم، غطاءً من المحبة والأمل والسلام، متسلحا بتواصل حيوي وفعال بين أطراف المجتمع، إذ يستضيف الأهل والإخوة والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، ومختلف الأطياف، في مشهد أصيل يعكس ثقافة المملكة، التي تولي الترابط المجتمعي والنقاشات البناءة أولوية كبرى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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