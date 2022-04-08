شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الموسى» .. تقوية العلاقات المجتمعية وأواصر القربى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يثري مجلس رجل الأعمال عبدالعزيز بن صالح الموسى، بمحافظة الأحساء، ثقافة العلاقات المجتمعية وأواصر القربى، مستمدًا من خصوصية شهر رمضان المبارك، فرصة لتعزيز الروابط الأخوية والقيمية، وتجديد مفهوم التواصل المجتمعي الذي تتميز به ثقافة المملكة.

ويحفل المجلس الرمضاني بأنشطة التعارف ومناقشة جميع القضايا التي تهم المجتمع، في مشهد أصيل لموروث قديم يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد جيلًا بعد جيل.

يقول رجل الأعمال عبدالعزيز الموسى إن هذه العادة الأصيلة، من أهم ما يميز ثقافة المملكة، التي تولي الترابط الأسري والمجتمعي أهمية كبرى، وهذه المجالس من شأنها تعزيز العلاقات بين أفراد العائلة الواحدة والمجتمع ككل.

ويضيف: «المجالس فرصة للقاء الأصحاب والأهل والجيران في مكان واحد، لتبادل الأحاديث والموضوعات الاجتماعية والتراثية والوطنية وغيرها، وهي عادة سنَّها الأجداد ولا تزال تحظى باهتمام كبير، فهي بمثابة تجديد للحمة المجتمع وترابطه».