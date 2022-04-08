شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى".. وتراجع "المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 207.555 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 169.672 مليون شهادة،

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 482.983 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 376.633 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 127.945 مليون شهادة، حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.827 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.4 مليون ورقة مالية بقيمة 992.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.63%، والعرب على 10.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 506.9 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، 120.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 96.3 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.17%، ليغلق عند مستوى 11101 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13588 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4438 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4275 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.