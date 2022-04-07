شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تناقش ارتفاع الأسعار بحضور 70 شركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مناقشة أثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على استقرار الإمدادات والسلع الأساسية

- بحث 30 تحديًا وحلاً متعلقة بسلاسل الإمداد

- حرص الجهات الحكومية على معالجة كافة التحديات والمعوقات

عقدت وزارة التجارة اليوم ورشة عمل لمناقشة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية والمحلية ، وتأثيرها على المنتجات والسلع وتكاليف الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.

وشارك في الورشة التي أقيمت بعنوان: "مناقشة أثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على استقرار الإمدادات والسلع الأساسية" 12 جهة حكومية واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى ممثلي أكبر 70 شركة عاملة في قطاع الأغذية والجملة والتجزئة.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي حرص الجهات الحكومية على معالجة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمرتبطة بسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي من المواد الأساسية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتم خلال ورشة العمل استعراض دور الجهات الحكومية في متابعة سلاسل الإمداد ومراقبة السلع، ومناقشة 30 تحديًا وحلاً متعلقة بسلاسل الإمداد.

إضافة إلى أهمية توحيد الجهود الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص وفتح قنوات تواصل دائمة لضمان تدفق الإمدادات للسلع الأساسية ووصولها لمنافذ البيع، إضافة لتسهيل إجراءات التوريد للمنتجات والسلع البديلة من المناطق المتأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية.