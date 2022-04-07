أخبار البورصة اليوم الخميس 7-4-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.827 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهى؛ حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المشروعات الصناعية والهندسية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أم بي للهندسة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهى؛ حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المشروعات الصناعية والهندسية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أم بي للهندسة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 10.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.827 مليار جنيه. البورصة تخسر 10.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.827 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.4 مليون ورقة مالية بقيمة 992.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.63%، والعرب على 10.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 506.9 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، 120.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 96.3 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.17%، ليغلق عند مستوى 11101 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13588 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4438 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4275 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) 50 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 300 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات 220 ألف سهم، 300 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) 50 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 300 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات 220 ألف سهم، 300 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 2360 سهما، واشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، جدوى للتنمية الصناعية، 65 ألف سهم، 21.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.





أسهم خزينةأعلنت 7 شركات وهى المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.36% من أسهم رأس المال، والثانية 3.9 مليون سهم، والثالثة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.52% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2243% من أسهم رأس المال، والخامسة 150 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.37%، واشترت السادسة 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.25%، واشترت السابعة 200 ألف سهم.





لجنة القيد قررت لجنة القيد بالبورصة بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، منح 21 شركة مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء المهلة الأولى طبقًا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهى جينيال تورز، جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، جنوب الوادي للأسمنت، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، القلعة للاستشارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار.

كما تم منح مهلة لكل من رواد السياحة – رواد، جولدن بيراميدز بلازا، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، بي اي جي للتجارة والاستثمار، اسيك للتعدين "أسكوم"، جهينة للصناعات الغذائية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، التعمير والاستشارات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، بى انفستمنتس القابضة.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 10 آلاف جنيه، في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة، مخاطبة شركات مصر بني سويف للأسمنت، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، مستشفى النزهة الدولي، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، أكتوبر فارما، لمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





الحديد والصلب للمناجم قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2022/2023 بفائض قدره 91.829 مليون جنيه، واعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل والبالغ قيمتها 74.7 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.





هيرميسوقالت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الاسمية من 4.9 مليار جنيه إلى 5.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 973.1 ميون جنيه، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 5 أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 31 ديسمبر عام 2021.





الرقابة المالية وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الطلب المقدم لتعديل سعر عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة قنديل للزجاج، للاستحواذ على حتى عدد 15 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الوطنية للزجاج والبلور، ليصبح السعر 2.40 جنيه للسهم بدلا من 2 جنيه للسهم.