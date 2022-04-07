شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة» تتيح السداد السريع لإيصال الزكوات عبر «زكاتي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خدمة "زكاتي" التي أتاحتها مع حلول شهر رمضان المبارك توفر خيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة لدى البنوك التي تشمل خِدْمَاتِ سداد و"Apple Pay"؛وذلك بهدف إيصال الزكوات لمستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتُحقق الخدمة المتاحة عبر تطبيق زكاتي للهواتف الذكية،التي تُقدمها الهيئة للعام الخامس على التوالي ضمان وصول زكوات الأفراد للفئة المستحقة،مع إمكانية اختيار الفئة بحسب الحالة التي من أبرزها؛الأُسر الأشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات.

هذا إلى جانب فئات أخرى يُمكن اختيارها من خلال خاصية اختيار الحالة المتاحة في التطبيق، إلى جانب إمكانية اختيار المنطقة، وإمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، سواءً كانت أموالاً أم ذهبًا أ فضةً أم أسهمًا وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.

يُذكر أن سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أكَّد مع إطلاق خدمة زكاتي العام الماضي، أن المنصة تضمنت بيان جملة من أحكام الأموال الزكوية، وطريقة حساب الزكاة في كل نوع من تلك الأموال من الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وعروض التجارة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والديون، وأن المنصة قد استندت في بيان تلك الأحكام إلى الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي جهة موثوقة لاستقبال الزكوات وصرفها في مصارفها الشرعية.

يُذكر أن إجمالي المبالغ التي استفاد منها مستحقُّو الضمان الاجتماعي عبر خدمة زكاتي منذ إطلاقها قبل خمس سنوات بلغت نحو 300 مليون ريال.