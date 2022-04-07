شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 7-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 7-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.827 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المشروعات الصناعية والهندسية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أم بي للهندسة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المشروعات الصناعية والهندسية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أم بي للهندسة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.



البورصة تخسر 10.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.827 مليار جنيه. البورصة تخسر 10.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.827 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 259.4 مليون ورقة مالية بقيمة 992.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.63%، والعرب على 10.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 506.9 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، 120.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 96.3 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.17%، ليغلق عند مستوى 11101 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13588 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4438 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4275 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.68%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 42.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.58%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 16.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.58%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.47%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.33%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 93.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.27%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 5.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.36%.

- حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 بسعر إغلاق 4.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.70%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 14.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.95%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 14.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.10%.