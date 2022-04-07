شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج العمل الحر لهيئة تنمية التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تدريبًا حول العمل الحُر في مجال تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، بمركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة أسوان، وذلك في الفترة من 10 إلى 20 أبريل عبر الإنترنت.

إليك كل ما تريد معرفته عن البرنامج:

يكز البرنامج على مجالات تجربة المستخدم وواجهة المستخدم واستخدام آلية "فيجما" والعمل الحُر.

ويشتمل التدريب على تطبيق عملي لتنمية مهارات المتدرب وتأهيله للالتحاق بسوق العمل الحُر.

يتعرف المتدرب على أهمية تجربة المستخدم، وشخصيات المستخدمين، وتدفق المستخدم، ومصفوفة التقييم، وكيفية بناء شخصية المستخدم.

يتضمن التدريب مبادئ التصميم المرئي، واستكشاف نظام التصميم، وتصميم واجهة المستخدم باستخدام آلية "فيجما"، والأدوات ذات الصلة.

يتيح البرنامج كيفية استخدام برنامج Illustrator لتصميم رسوميات متجهية، واختيار مشروع لتصميمه باستخدام آلية "فيجما"، والمشاريع وتسليمها، ومهارات العمل الحُر،

يتعرف المتدرب على كيفية كتابة المقترح الأول، وكيفية إنشاء ملف نماذج الأعمال، وأيضًا كيفية بناء مهارات التسويق الشخصي.

وجدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010، ويهدف إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.