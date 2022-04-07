شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد الخميس 7-4-2022.. صرف مرتبات أبريل بالزيادات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، اليوم الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادى المحلى والدولى، نستعرضها فى السطور التالية..

أسعار الذهب اليوم الخميس 7 أبريل 2022 فى مصر والبورصة العالمية

يترقب سوق الذهب العالمي بيانات اقتصادية هامة عن مؤشرات التضخم الأمريكي خلال مارس 2022، وكذلك يتأثر الذهب الآن من التوقعات بشأن رفع الفائدة الأمريكية خلال شهر مايو القادم، إذ تشير التوقعات إلى أن مجلس الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة 50 نقطة أساس وليس 25 نقطة مثلما حدث في الاجتماع الأخير، وهذا من شأنه التأثير سلباً على الذهب، لأن الفائدة المرتفعة تدعم الدولار مما يقلص من فرص الذهب لزيادة التكاليف لحاملي العملات.

وزيرة التعاون الدولى: مصر تقدر دور المؤسسات المالية العربية فى دعم التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، بدعوة من المملكة العربية السعودية وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، حيث تُعقد الاجتماعات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وشارك في الاجتماعات أيضًا السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جانب تمثيل رفيع المستوى ضم عدد من السادة وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية .

43 مليون دولار صادرات مصر من الأثاث أول شهرين من 2022

شهدت صادرات الأثاث المصري تسجيل مستويات 43 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2022 مقابل 48 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع بلغ 11 %، وفق التقرير الشهري للمجلس التصديري للأثاث .

10.9 % زيادة فى متوسط نصيب الفرد من محصول الأرز عام 2020

أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء اليـــوم الخميس النشرة السـنوية لحركة الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2020 ومن أهم مؤشرات النشرة بلغـــت نسبـــة الاكتفـاء الــذاتى مـن القمــــح 41.4 ٪ عـــام 2020 ومتوســط نصيب الفرد 156.1 كجم مقــابل 153.3 كجم عــام 2019 بزيادة بلغت نسـبـتها 1.8٪، بلغــــت نسبـــة الاكتفــــاء الـــذاتى مــن الأرز 98.3% عــــام 2020 ومتــوسط نصيب الفـرد 29.6 كجـم مقابــل 26.7 كجـم عــام 2019 بزيادة بلغت نسـبـتها 10.9٪، وبلغــت نسبـة الاكتفـــاء الذاتى من الخضـروات 103.7%عـــام 2020 ومتوسـط نصيـب الفــرد 73.6 كجـم مقـابـل 77.5 كجــم عـام 2019 بانخفاض بلغت نسـبـته 5.0 ٪.

المالية: صرف مرتبات أبريل بالزيادات الجديدة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بالزيادات الجديدة الصادر بشأنها القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.