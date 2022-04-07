زيادة أكثر من 25 قرشا للتر.. ارتفاع وشيك لأسعار البنزين والسولار في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت مصدر حكومي، أن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية أعدت تقريرها لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي أوصى برفع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر النفط العالمي وتخطيه حاجز الـ 100 دولار للبرميل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن قرار اللجنة تضمن التوصية بزيادة أسعار البنزين خلال الربع الحالي: "قد تكون الزيادة أكثر من 25 قرشا للتر"، و"قد تشمل السولار أيضا".

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن تأخر الإعلان عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية جاء نتيجة تذبذب أسعار النفط العالمية بشكل قوي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دراسة تأثير زيادة أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة.

وقفزت أسعار البترول العالمية على وقع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حيث زاد خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 36% مقارنة بنهاية عام 2021.