شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع تفاقم أزمة التضخم العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع اشتداد المخاوف بشأن التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا وطغيان تأثير العقوبات المتزايدة على روسيا على الضغوط الناجمة عن تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1930.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1157 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1934.20 دولار للأوقية.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في مارس آذار عن قلق عميق بين صانعي السياسة النقدية من اتساع التضخم في جميع مناحي الاقتصاد. وتأهب "العديد" من المشاركين في الاجتماع لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة.