شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقترب من أعلى مستوياته في عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الدولار صوب تسجيل أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الخميس بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي يستعد للتحرك بقوة لمكافحة التضخم، في حين تراجعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

وظل اليورو قرب أدنى مستوى في شهر عند ما يقل عن 1.09 دولار مع ترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش، سجل مؤشر الدولار 99.676 بعد بلوغه 99.823 وهو أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2020.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة.