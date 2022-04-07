شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تطرح «مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات » لطلب مرئيات العموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي عن طرح مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها" لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين - تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي إصدار هذه اللائحة؛ انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي، مستندًا إلى صلاحيته، واستناداً إلى المادة (السابعة) والمادة (الثامنة عشرة) من نظام المدفوعات وخدماتها.

وبين البنك المركزي، أن المشروع الذي يعد ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تمكين البنك المركزي من ممارسة كافة الصلاحيات، لتعزيز نمو القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

ختاماً، أوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها" خلال (20) يوماً. علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.