شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.17% بختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.827 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.17%، ليغلق عند مستوى 11101 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13588 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4438 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة.