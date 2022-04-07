شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 7 أبريل 2022 فى مصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب العالمي بيانات اقتصادية هامة عن مؤشرات التضخم الأمريكي خلال مارس 2022، وكذلك يتأثر الذهب الآن من التوقعات بشأن رفع الفائدة الأمريكية خلال شهر مايو القادم، إذ تشير التوقعات إلى أن مجلس الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة 50 نقطة أساس وليس 25 نقطة مثلما حدث في الاجتماع الأخير، وهذا من شأنه التأثير سلباً على الذهب، لأن الفائدة المرتفعة تدعم الدولار مما يقلص من فرص الذهب لزيادة التكاليف لحاملي العملات.





تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية اليوم الخميس 7 أبريل تسجيل مستويات 1926 دولار صباحاً بتوقيت مصر، وهذا السعر ارتفاع نسبيا قياسا على نزول سعر أونصة الذهب أمس الأربعاء في التداولات المسائية لما دون 1920 دولار، وهذا التذبذب في سعر الذهب أمر طبيعي خاصة وأن الذهب متأثرة بقوة في الفترة الحالية من ملف العقوبات الجديدة التي تفرضها الدول الأوروبية على موسكو وكذلك العقوبات الأمريكية، وهذا يزيد الطلب على الملاذ الآمن.

أسعار الذهب في البورصة العالمي اليوم الخميس 7 أبريل 2022





ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 5 جنيهات خلال تداولات الخميس 7 أبريل 2022 وذلك لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في الأسواق، مع تحرك أسعار الذهب عالميًا بسبب استمرار التصعيد العسكري في أوكرانيا، إضافة إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكيا على روسيا مما يزيد المخاوف الدولية.

أسعار الذهب في مصر اليوم





أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر

ارتفع سعر الذهب عيار 21 في سوق الذهب بمصر من 975 جنيها للجرام إلى 980 جنيها للجرام الآن في الأسواق، ويعد عيار 21 هو أول عيار يشهد طلب مرتفع عليه من حيث الشراء والبيع والمكون الرئيسي للأسواق المصرية.





وشهد سعر الذهب عيار 18 ارتفاع بحوالي 5 جنيهات في التعاملات اليوم الخميس 7 أبريل 2022، وذلك بسبب الارتفاع العالمي لسعر الذهب، ويسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في أسواق الصاغة الآن 840 جنيها .

أسعار الذهب اليوم عيار 18 في مصر





أسعار الذهب اليوم عيار 24 في مصربلغت أسعار الذهب عيار 24 وهو العيار الرئيسي المكون للسبائك في أسواق الصاغة 1120 جنيها للجرام في التدولات الصباحبية اليوم الخميس 7 أبريل 2022، إذ يعد عيار 24 من الأعيرة التي لا يوجد فيها مشغولات ذهب تقليدية.



أسعار الجنيه الذهب في مصر الخميس 7 أبريل 2022شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أبريل 2022 ارتفاع حوالي 40 جنيها في التداولات الآن مسجلا 7840 جنيها، وبلغ سعر الأونصة الذهب بحسابات اليوم 34.690 جنيها.