شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 53561 ألف سيارة "زيرو" فى مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن أحدث بيانات شهر مارس 2022 حيث أكدت البيانات أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 53561 ألف مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 بلغت 1346مركبة و3708 مركبة موديل 2020 و10212مركبة موديل 2021 و38295 مركبة موديل 2022.

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 26895 سيارة ملاكى من بينها 178سيارة موديل 2019 و139 سيارة موديل 2020 و606 سيارة موديل 2021 و25972 سيارة موديل 2022.

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 18625من بينها و1034 موديل 2019 و3400 موديل 2020 و8745 موديل 2021 و5446 دراجات موديل 2022.

أما الدراجة النارية الأجرة فقد بلغ عددها 1645من بينها 84 موديل 2019 و67 موديل 2020 و362 موديل 2021 و1132 موديل 2022.

أما سيارات النقل فقد بلغت 4663 سيارة نقل من بينها 39 سيارة نقل موديل 2019 و51 سيارة نقل موديل 2020 و281 سيارة نقل موديل 2021 و4262 موديل 2022.