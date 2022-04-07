شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليون دولار صادرات مصر من الأثاث أول شهرين من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات الأثاث المصري تسجيل مستويات 43 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2022 مقابل 48 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع بلغ 11 %، وفق التقرير الشهري للمجلس التصديري للأثاث .

وكشف تقرير مجلس الأثاث، أن صادرات الأثاث خلال شهر يناير 2022 بلغت 23 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة هبوط 6 % كما سجلت الصادرات خلال فبراير 20 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المستوردة للأثاث من مصر بما قيمته 15 مليون دولار خلال أول شهرين من 2022 تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 5 ملايين دولار ثم العراق 4 ملايين دولار وفلسطين 3 ملايين دولار وعمان 2 مليون دولار.