مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 11100 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 13591 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 4434 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 1913 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2891 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.37% ليصل إلى مستوى 4265 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المشروعات الصناعية والهندسية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أم بي للهندسة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) 50 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 300 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات 220 ألف سهم، 300 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 2360 سهم، واشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، جدوى للتنمية الصناعية، 65 ألف سهم، 21.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.36% من أسهم رأس المال، والثانية 3.9 مليون سهم، والثالثة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.52% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2243% من أسهم رأس المال، والخامسة 150 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.37%، واشترت السادسة 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.25%، واشترت السابعة 200 ألف سهم.

في سياق آخر قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، منح 21 شركة مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الأولى طبقًا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهم جينيال تورز، جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، جنوب الوادي للأسمنت، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، القلعة للاستشارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار.

كما تم منح مهلة لكلًا من رواد السياحة – رواد، جولدن بيراميدز بلازا، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، بي اي جي للتجارة والاستثمار، اسيك للتعدين "أسكوم"، جهينة للصناعات الغذائية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، التعمير والاستشارات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، بى انفستمنتس القابضة.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 10 آلاف جنيه، في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة، مخاطبة شركات مصر بني سويف للأسمنت، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، مستشفى النزهة الدولي، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، أكتوبر فارما، لمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

من جهتها قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2022/2023 بفائض قدره 91.829 مليون جنيه، واعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل والبالغ قيمتها 74.7 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.

وقالت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الاسمية من 4.9 مليار جنيه إلى 5.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 973.1 ميون جنيه وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 5 أسهم ممولة من الأرباح المحتجزة الظاهرة في ميزانية 31 ديسمبر عام 2021.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الطلب المقدم لتعديل سعر عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة قنديل للزجاج، للاستحواذ على حتى عدد 15 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الوطنية للزجاج والبلور، ليصبح السعر 2.40 جنيه للسهم بدلا من 2 جنيه للسهم.