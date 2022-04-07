شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد العازلة: 15% نموا فى صادرات القطاع أول شهرين من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور كمال الدسوقي رئيس شعبة المواد العازلة في غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، ارتفاع صادرات قطاع المواد العازلة بنسة 15% خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2022 لتسجل 7 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطلب الخارج على مواد العزل وكافة منتجات مواد البناء شهد ارتفاعا ملحوظا خلال أول شهرين من 2022 مع تضرر التوريد من بعض الدول كنتيجة طبيعية إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي أثرت على حركة التجارة في العالم كله.

وأوضح الدسوقي أن السوق الليبي أبرز الأسواق المستقبلة للمواد العازلة خلال أول شهرين من العام الحالي بما قيمته 1.2 مليون دولار مقابل 469 ألف دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاء السوق النيجيري في المرتبة الثانية بما قيمته 866 ألف دولار خلال الفترة المذكورة.

وتوقع رئيس شعبة المواد العازلة، استمرار الأداء الجيد في صادرات القطاع خلال 2022 مع استمرار تنفيذ استراتيجية واضحة لدخول أسواق جديدة وتوسع الوجود المصري في الأسواق الدولية لقطاع المواد العازلة.