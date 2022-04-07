شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع استمرار المخاوف من شح الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الخميس من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع لامسته في الجلسة السابقة بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، بينما لا تزال المخاوف من شح المعروض تهيمن على توقعات السوق.

وارتفعت عقود برنت 1.48 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 102.55 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي 1.26 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 97.49 دولار للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من خمسة بالمئة في الجلسة السابقة، وسجلا أدنى مستوى عند الإغلاق منذ 16 من مارس آذار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأسعار. وبحسب مصدرين مطلعين فإن الرقم سيشمل 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيحية في الولايات المتحدة. ويشكل ذلك التعهد جزءا من إعلان أمريكي سابق عن سحب 180 مليون برميل من الاحتياطيات.

لكن محللين وتجارا قالوا إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط تظل الإمدادات شحيحة.