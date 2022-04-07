شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر: تطوير طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر يربط المدينة بالمحافظات المجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن طريق الواحات يشهد عملية تطوير كبرى ضمن خطة التطوير الشامل لمنطقة 6 أكتوبر. وان العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ عملية التطوير، بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية الشاملة لخدمة العديد من القطاعات، موضحاً أن أبرز التطورات التي يشهدها طريق الواحات تتمثل في مشروعات البنية الأساسية التي تشمل عدة محاور، حيث تم الانتهاء من الجزء الأول من الطريق الدائري الأوسطي من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق الواحات وكذلك ( طريق داعم لطريق الفيوم ) بتكلفة 918 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي بتكلفة مليار و 500 ألف جنيه تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر باجمالى طول 30 كم وبتكلفة اجمالية 2 مليار و418 مليون.

وقال: ان طريق الواحات يبلغ طوله 25 كم. ويشمل الحارات الرئيسية والطريق الداعم متضمنًا الأعمال الصناعية بتكلفة ملياري جنيه، كما يجري حالياً التشغيل التجريبي لكوبري ونفق تقاطع (8) حيث يصل طول الكوبري إلى 800 متر تقريبًا وعرض 16 متر (أربع حارات مرورية) ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات في اتجاه الفيوم. ويبلغ طول النفق حوالي 800 متر وعرض 16 متر (أربع حارات مرورية).

وأشار إلى أن النفق يخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري. كما يجري أيضاً الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي بتكلفة 950 مليون جنيه بعرض 82 متر، والذي يربط بين مدن أكتوبر الثلاث.

أوضح أن التطورات التي يجري تنفيذها بالإضافة إلى المشروعات الخدمية التي توفرها الدولة تضيف العديد من الإيجابيات لقاطني أكتوبر مثل تيسير حركات المرور ومنع أي ازدحام مروري، مما يؤدي إلى توفير وقت كبير، كما تساهم هذه التطورات في ربط المدينة بباقي الأماكن الحيوية المجاورة والمحافظات الأخرى.

وأوضح المهندس عادل النجار أن تنمية البنية التحتية والكباري التي تشمل مشروعات "المحاور الداخلية" فقد تم إنجاز نسبة كبيرة منها حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق والحارات الرئيسية المؤدية للصالة المغطاة بطول 6 كم بقيمة 54 مليون جنيه، وأعمال صيانة ورفع كفاءة طريق محور الكفراوي بطول 12 كم بقيمة 166 مليون جنيه، وتعديل أماكن الدورانات بعد دراسة الحركة على الطريق ليلبي احتياجات المرور وتحقيق السيولة المرورية، حيث يعتبر من المحاور الرئيسية الداخلية التى تربط بين الأحياء السكنية بالمدينة. كما تم رفع كفاءة الطرق بين المجاورات ( 1 - 3 غرب سوميد) بطول المشروع 10 كم بقيمة 134 مليون جنيه، ويجري تطوير المجاورات 4 – 5-6-7 -8-9-10 بمنطقة غرب سوميد، ورفع كفاءة الطرق بين المجاورات 11و 12 غرب سوميد بطول 10 كم بتكلفة 129 مليون جنيه، وكذلك تطوير طرق منطقة البنوك بالمنطقة الصناعية.

وأكد أن أبرز المشروعات الخدمية بالمدينة تتمثل في إنشاء سوق تجارى بالمنطقة الصناعية نموذج 14 محل، بالإضافة إلى تنفيذ مدرسة النيل المصرية بمنطقة التوسعات الشرقية لدعم العملية التعليمية بالمدينة، وإنشاء مشروع "اللولو هايبر ماركت " بمساحة 40 ألف متر مسطح بعقد انتفاع مبرم بين جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى، وذلك في إطار دفع معدلات الاستثمار ودعم المستثمرين، والانتهاء من مشروع سوق الوطنية مارت، والانتهاء من تنفيذ الموقف الإقليمي بمساحة إجمالية 62 ألف م2، بتكلفة 103.5 مليون جنيه. ويقع بين الفاصل السكني الصناعي، علاوة على الانتهاء من موقف النقل الجماعي الجديد (أمان) بالمحور المركزي 101/48 أمام المشروع القومي المونوريل بجوار مدرسة أم القرى. ويشمل أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل في مدينة 6 أكتوبر والتي تم افتتاحها بالفعل.