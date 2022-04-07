شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يكشف إجمالى استثمارات مشروعات الطرق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن الاستثمارات في تطوير البنية التحتية لمدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات بلغت نحو 18 مليار جنيه ضختها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتشمل عمليات التطوير شبكات الطرق والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة لتنعكس بصورة إيجابية على تنشيط مجالات الصناعة والتجارة وخدمة مشروعات التطوير بالمنطقة.

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود، إن هيئة المجتمعات العمرانية تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة الطرق والمرافق بمدينة 6 أكتوبر لتحسين جودة الحياة بالمدينة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ مشروع تطوير طريق الواحات بطول ٧ كيلو متر، ومشروع ازدواج طريق الواحات بطول ٣٦ كيلو متر، وتنفيذ كوبرى علوى ينقل حركة المرور من طريق الواحات لمنطقة غرب المطار، بالإضافة إلى تنفيذ طريق بطول ٣٥ كيلو متر يبدأ من منطقة غرب المطار ويصلها من الدائري الأوسطي للدائري الإقليمي، وتنفيذ طريق بطول ١٢.٥ كيلو من الدائري الأوسطي لمحور بتروجيت، وطريق بطول ٣.٤ كيلو متر يربطها بمنطقة الـ٨٠٠ فدان .

وأوضح أن شبكات الطرق والكباري تمثل الأداة الأولى والأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لأنها تعد شريان الحياة الذي يجذب الاستثمار ويفتح فرص عمل جديدة، حيث تعتبر الطرق منظومة خدمات وبنية تحتية متكاملة تخدم أي مستثمر محلي أو أجنبي.