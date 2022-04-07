شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسرة الأنصاري.. أرض رحبة لتعزيز الترابط والتآلف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمثل مجلس أسرة الأنصاري في مدينة الدمام، بنقاشاته الثرية بين أطياف المجتمع المختلفة، بابا رحبا؛ لتعزيز مفهوم الترابط والتآلف، مستندا إلى تاريخ المملكة الطويل في اللحمة الوطنية والتآخي.

ويفتح المجلس أبوابه طوال شهر رمضان المبارك، لاستقبال الجميع، في مشهد يضيء ذاكرة البلاد، بتاريخ عميق من التواصل والتلاحم، إذ يمثل الترابط المجتمعي أحد أهم سمات المجتمع السعودي، فيما يعزز المجلس الذي يجمع الأهل والأقارب والأحباب والجيران ورجال الأعمال، مفهوم التواصل بمعناه الشامل، الذي لا يقف عند حدود، أو يجمع فئات معينة.

وتثري النقاشات الحيوية المعرفية والثقافية والمجتمعية في المجلس، أحد أهم القيم الإنسانية، وهو الترابط المجتمعي المدعوم بروح الأخوة والوئام.