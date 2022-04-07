شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسرة المطرود.. حلقات نقاشية تدعم العقول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بهدف تعزيز مفهوم التآلف المجتمعي، يستقبل مجلس أسرة المطرود في مدينة سيهات، شهر رمضان الكريم، بحلقات نقاشية وأخوية تدعم العقول بالعلم والمعرفة، والقلوب بالتنقية والتصفية، متخذًا من مبدأ التواصل أساسا صلبا لترابط المجتمع وتكاتفه.

واستمد المجلس من خصوصية الشهر الكريم، غطاءً من المحبة والأمل والسلام، متسلحا بتواصل حيوي وفعال بين أطراف المجتمع، إذ يستضيف الأهل والإخوة والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، ومختلف الأطياف، في مشهد أصيل يعكس ثقافة المملكة، التي تولي الترابط المجتمعي والنقاشات البناءة أولوية كبرى.