شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس عبدالله السيهاتي.. محبة ووئام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبدالله السيهاتي

يستقبل مجلس رجل الأعمال عبدالله السيهاتي في مدينة سيهات، الإخوة والأحباب والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، وجميع أطياف المجتمع، في مشهد يعكس روح المحبة والوئام، التي تتميز بها المملكة.

وتمثل اللقاءات الرمضانية، فرصة رحبة لتجديد دماء التواصل ودعم القيم الإنسانية، فيما يعزز المجلس هذا المفهوم الأصيل، بمزيد من الفعاليات المتنوعة التي تضفي على نفس الزائرين مزيدا من الأريحية في جو من الترابط، المدعوم بالنقاش الأخوي، وأجواء السعادة.

ويمثل تنوع الأطياف المجتمعية في المجلس، مجالا رحبا لطرح الأفكار والنقاشات البناءة والحيوية، بين الفئات العمرية المختلفة، ما يدعم مفهوم التواصل بين الأجيال المختلفة.