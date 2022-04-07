شكرا لقرائتكم خبر عن 52 % من الأسر ترغب في استخدام الطاقة الشمسية بالمنزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت نتائج إحصاءات الطاقة المنزلية الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن 63.94 % من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، بينما 57.55 % من الأسر يرغب في إنفاق بعض المال لاستخدام أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية، في حين بلغت نسبة الأسر التي ترغب في استخدام الطاقة الشمسية «الكهروضوئية» في المسكن نحو 52.42 %، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مع اهتمام حكومة المملكة بترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضحت النتائج أن نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء في المملكة بلغت 100 % بمختلف مصادرها، مشيرة إلى أن 99.33 % من المساكن متصلة بمصدر شبكة الكهرباء العامة، و0.55 % متصلة بمصدر الشبكة الخاصة، بينما 0.11 % يستفيدون من خدمات الكهرباء باستخدام المولد الخاص كمصدر للكهرباء، و0.01 % للمساكن التي تستخدم مصادر أخرى للكهرباء.

وأشارت النتائج إلى أنه بالنظر إلى استخدامات الطاقة الشمسية فإن نحو 2.02 % من الأسر في مناطق المملكة تستخدم الطاقة الشمسية في مساكنها، فيما تستخدم 81.93 % من الأسر الغاز كوقود رئيس للطبخ، و17.14 % من الأسر تستخدم الكهرباء كوقود رئيس للطبخ، و0.26 % فقط من الأسر تستخدم الحطب كوقود رئيس للطبخ، بينما 0.67 % من الأسر تستخدم مصادر أخرى للوقد المستخدم للطبخ.

وأظهرت النتائج أن85.61 % من المساكن تستخدم عدادا كهربائيا مستقلا، في حين أن 14.39 % من المساكن تشترك في عداد الكهرباء، فيما بلغت نسبة الأسر التي تستخدم منظما كهربائيا في المساكن بلغت 20.33 %.

وبحسب نتائج الإحصاءات ارتفع حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي لاستخدامات الوقود المتمثلة في مادة الديزل «زيت الوقود» ومادة القاز «الكيروسين» ومادة الغاز «البيتان» في مناطق المملكة للعام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة.

ووفقا لنتائج الإحصاءات، استحوذت مادة الغاز «البيتان» على النصيب الأكبر من إجمالي استهلاك الوقود في القطاع المنزلي، بنسبة 98.62 % من حجم الاستهلاك الكلي للوقود للعام الماضي، فيما كان حجم استهلاك «الديزل» الأقل؛ إذ بلغت نسبة استهلاكه 0.23 %، من حجم الاستهلاك الكلي للوقود، بينما بلغت نسبة استهلاك مادة «الكيروسين» 1.15 %.

وبلغت نسبة الأسر التي أجابت بنعم في استخدام مادة الغاز في المسكن 91 % بينما الأسر التي تستخدم الكيروسين في المسكن 1.29 %، والتي تستخدم الديزل 0.50 %.

وأفادت النتائج أن حجم استهلاك القطاع المنزلي للعام الماضي من الطاقة الكهربائية في المملكة بلغ 177.328.89 جيجا واط/ ساعة، وذلك ما يمثل استهلاك الأسر للطاقة الكهربائية في الأغراض المنزلية، فيما يشمل هذا الاستهلاك الأسر التي تقع مساكنها ضمن مختلف القطاعات مثل القطاع الصناعي والتجاري والحكومي والأخرى.

وأظهرت النتائج أن نسبة المساكن في المملكة التي يوجد بها عزل حراري بلغت 35.25 %، مشيرة إلى أن استخدامات منتجات الكتل الحيوية (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية) في المسكن، سواء كانت للتدفئة أو للطبخ بلغت نحو5.21 %، إذ إن 2.23% من الأسر تستخدم الحطب، و2.88 % منها تستخدم الفحم، و0.10 % منها تستخدم المخلفات الزراعية.