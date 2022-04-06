شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يرفع عدد شركات الصرافة المرخصة الى 69 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة "التبديل المالية" لتقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، واستيراد وتصدير العملات، وذلك نتيجة اندماج مؤسسة عبدالله حمد النذير للصرافة، ومؤسسة أسامة عبدالمحسن العمري للصرافة؛ ليبلغ إجمالي عدد مؤسسات وشركات الصرافة المرخص لها من قبل البنك المركزي 69 شركة ومؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع الصرافة عبر السماح بالاندماج للمؤسسات والشركات القائمة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين لتُحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.