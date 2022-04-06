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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة الشرقية فتحت مظاريف المشروع الاستثماري المميز لمستشفى تخصصي بمحافظة الخبر، لخدمة أهالي المنطقة وللارتقاء بالخدمات الصحية، مما يعزز من عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، بمساحة 12 ألف م2، ومدة 25 سنة، وبإجمالي إيرادات 150 مليون ريال. وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي أن المشروع يأتي امتدادا لجهود الأمانة في طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، ورفع الإيرادات غير النفطية وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.



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