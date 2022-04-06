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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات سجلت أمس انخفاض مبيعاتها خلال شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض سنوي في المبيعات منذ مارس2021. وبلغت المبيعات 313 ألفا و926 سيارة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ 378 ألفا و246 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي. وسجلت هيونداي مبيعات بلغت 305 آلاف و331 سيارة خلال فبراير الماضي. وبلغت مبيعات السيارات المحلية خلال الشهر الماضي 52 ألفا و883 سيارة، مقارنة بـ 73 ألفا و810 سيارات في مارس2021. كما بلغت مبيعات الشركة على مستوى العالم الشهر الماضي 261 ألفا و43 سيارة، مقارنة بـ 304 آلاف و436 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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