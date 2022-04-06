المركزي النيجيري

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ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، فإن العقوبات تأتي ضمن جهود البنك المركزي لضمان تنفيذ المصارف التجارية لأمر أصدره في فبراير من عام 2021 لمنع تداول العملات المشفرة بسبب التهديد الذي يرى المركزي أن هذه العملات تشكله على النظام المالي النيجيري.
وكان المركزي أمر في نوفمبر المصارف بإغلاق حسابات لشخصين وشركة بزعم التداول في العملات المشفرة.
ووفقا لمنصة «باكسفول»، التي يتم تداول البيتكوين من خلالها، فإن نيجيريا تأتي بعد الولايات المتحدة كأكبر دولة من حيث حجم تعاملات العملات المشفرة.
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