نصف الأسر بالمملكة ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في مساكنها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت بيانات إحصائية لتقديرات الطاقة المنزلية أن ما يزيد على نصف الأسر في المملكة ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في مساكنها، في حين أن 2 % فقط من الأسر تستخدم فعليا الطاقة الشمسية في منازلها.

وأظهرت نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2021 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن 52.42 % نسبة الأسر في المملكة التي ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في المسكن، وأن نسبة المساكن في المملكة التي يوجد بها عزل حراري بلغت 35.25 %.

وأشارت نتائج النشرة إلى أن 100 % من السكان مستفيدون من خدمات الكهرباء في المملكة العربية السعودية، حيث إن 99.33 % من المساكن متصلة بمصدر شبكة الكهرباء العامة، وبلغت نسبة المساكن المتصلة بمصدر الشبكة الخاصة 0.55 %، بينما بلغت نسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء باستخدام المولد الخاص كمصدر للكهرباء 0.11 %، كما أظهرت تقديرات البيانات الإحصائية للنشرة أن نسبة استخدام المساكن للطاقة الشمسية بلغت 2.02 %، موزعة على جميع مناطق المملكة.

ولفتت الإحصائية إلى أن 63.94 % من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، بينما 57.55 % من الأسر ترغب في إنفاق بعض المال لاستخدام أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية.

وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي لاستخدام الوقود في جميع مناطق المملكة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بينت التقديرات استحواذ مادة الغاز على النصيب الأكبر من إجمالي الوقود في القطاع المنزلي بنسبة 81.93 % من حجم الاستهلاك الكلي للوقود لعام 2020م، بينما كان حجم مادة الديزل الأقل، حيث بلغت نسبة الاستهلاك 0.23 % من حجم الاستهلاك الكلي للوقود لعام 2021م.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكل أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2021

أبرز المؤشرات

99.33 % نسبة الأسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة.

2.02 % نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل.

81.93 %نسبة الأسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ.

17.14 %الأسر التي تستخدم عازلا حراريا في المنزل.

5.21 %نسبة الأسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ.

85.61 % نسبة الأسر التي تستخدم منتجات الكتل الحيوية (الحطب والفحم والمخلفات الزراعية).

14.39 %نسبة الأسر التي تستخدم عدادا كهربائيا مستقلا خاصا بالمنزل.

63.94 %نسبة الأسر التي تستخدم عدادا كهربائيا مشتركا مع منازل عدة.

35.25 %نسبة الأسر التي يوجد لديها منظم كهربائي في المنزل.

52.42 %نسبة الأسر التي تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل.

20.33 نسبة الأسر التي ترغب في استخدام الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) في المنزل.