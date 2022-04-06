وقف استيراد شاحنات بضائع يزيد عمرها على 5 سنوات مايو المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات ابتداء من مايو المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل في بيان لها أنه سيبدأ تطبيق العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 199 وتاريخ 04 / 04 / 1443 والمتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع، في 5 مايو 2022 (4 شوال 1443).

وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيطبق على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع، والتي يزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 أطنان وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات)، على أن يحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع.

وبينت الهيئة أن تطبيق العمل بما اقتضاه القرار سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، من خلال دعم وتطوير نشاط نقل البضائع، كما سيسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.

ودعت الهيئة جميع الراغبين بتصفح اللوائح والأنظمة إلى زيارة الموقع الالكتروني أو الاتصال على الرقم الموحد.

إيقاف استيراد شاحنات نقل بضائع يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات:

بدء تطبيق الإيقاف 05/ 05 / 2022

يشمل:







شاحنات نقل البضائع التي يزيد وزنها عن 3.5 أطنان.



يتضمن القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات.



احتساب العمر من بداية يناير من سنة الصنع.



الأهداف:





رفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل



دعم وتطوير نشاط نقل البضائع



تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث



تخفيف معدل استهلاك الوقود



خفض تكاليف التشغيل والصيانة



للاستفسار زيارة موقع

www.tga.gov.sa

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