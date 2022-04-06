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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة شهرت بفرع شركة تختص في تجارة الأدوات المنزلية في الرياض؛ بعد صدور حكم قضائي بإدانة فرع الشركة ومديرها المقيم من جنسية يمنية ومدير المشتريات من جنسية أردنية إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض وبيع أدوات منزلية مغشوشة، عبارة عن 326 ثلاجة شاي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض، والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق فرع المنشأة لمدة شهر، وإبعاد المقيمين المخالفين عن المملكة، وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.



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