أرامكو وكاوست تنشئان مركز ذكاء اصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لإنشاء مركز جديد للتميز في مقر الجامعة، يهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير ونشر وتسويق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك من خلال معالجة تحديات تأثير الأعمال في أرامكو السعودية على المستوى المؤسسي المستدام بدلا من المشاريع الفردية.

ووقع المذكرة في مقر الجامعة الرئيسي في ثول كل من نائب الرئيس للتحول الرقمي في أرامكو السعودية، نبيل النعيم، ونائب رئيس الأبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، البروفيسور دونال برادلي.

وقال النعيم «تتخذ أرامكو خطوات لتوسيع نمو الذكاء الاصطناعي ودفع التحول الرقمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي. ويجمع مركز التميز للذكاء الاصطناعي بين ابتكارات التحول الرقمي الرائدة التي تنتهجها أرامكو السعودية وبين التميز الأكاديمي المعروف عالميا لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وتهيئ هذه الفرصة الفريدة نظاما قائما على الأبحاث داخل المملكة لقادة الصناعة وصناع القرار الأكاديميين والشركاء الدوليين للالتقاء وتبادل ونقل المعرفة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها وتسويقها عالميا لخلق بيئة بحثية مستدامة في هذا المجال».

وأضاف النعيم «يعد إنشاء شبكة الأبحاث العالمية الخاصة بنا وتنميتها جزءا لا يتجزأ من سعينا لتطوير حلول مستدامة ومتطورة للتحديات التي تواجه صناعتنا ومستهلكي الطاقة في كل مكان، حيث تمتد شبكة أبحاث أرامكو حول العالم للتعاون وتحويل الأفكار إلى حلول مستدامة توفر قيمة طويلة الأجل لأكبر عدد من المستفيدين. ويمنحنا ذلك القدرة على فتح آفاق جديدة واكتشافات مهمة، وتوفير شبكة من الموارد تعتمد على مجموعة عالمية من المعرفة والخبرة واسعة النطاق».

وأشار النعيم إلى أن تبني أرامكو للتقنية ينبع من سعيها الدؤوب إلى التميز، والذي كان راسخا في ثقافتها منذ نشأتها قبل أكثر من 85 عاما، كما أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في أرامكو السعودية يشكل محورا للإبداع من أجل تطبيق ثقافة الإنجازات التقنية نفسها لتحسين أداء أعمال الشركة باستمرار ورفع مهارات القوى العاملة لديها.

وقال برادلي «سيوفر مركز التميز الجديد إطارا مشتركا للعمل مع أرامكو السعودية بشكل وثيق لتطوير حلول مناسبة وسريعة لاحتياجات قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة، إضافة لتدريب الكوادر اللازمة لدفع حركة التنمية في هذا المجال الحيوي والمهم، وفي (كاوست) نتطلع لأن يسهم هذا المركز في تعميق شراكتنا الاستراتيجية مع أرامكو السعودية، وأن يوفر المدخلات الرئيسة واللازمة لتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030».

أهداف مركز التميز للذكاء الاصطناعي:







تنمية مهارات البحث وتطوير المنتجات والتسويق التجاري وريادة الأعمال بالمملكة.



دعم منظومة التعاون البحثي في ​​مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة.



الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع أرامكو والجامعة.



إنشاء منصة ذكاء اصطناعي لباحثي الجامعة والشركة لتبادل المعرفة.



احتضان التقنيات وزيادة إسهاماتها وتأثيرها على مستوى العالم.



تمكين موظفي أرامكو من المشاركة في الجهود البحثية.



تسريع بناء العلامات التجارية والمنشورات العلمية.



زيادة الملكية الفكرية والفرص التجارية.



توسيع محفظة الملكية الفكرية في أرامكو والجامعة.



تنص المذكرة على: