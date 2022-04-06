153 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بـ14 مليارا خلال أسبوع

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ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.4 ملايين عملية، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.32 مليون، بقيمة 435 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 140ألف عملية، بقيمة 192 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الالكترونية والكهربائية 980 ألف عملية، بقيمة 355.9 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.6 مليون، بقيمة 761.7 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.36 ملايين، بقيمة 841.8 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.55 مليون، بقيمة 503.9 ملايين ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 558 ألفا بقيمة، 248 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.07 مليون، بقيمة 96.6 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 226 ألف ،بقيمة 220 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17 مليون عملية، بقيمة 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.6 مليون، بقيمة 358 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 40.7 مليونا، بقيمة 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 37 مليون عملية، بقيمة 2.8 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 534 ألف، بقيمة 131 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2 مليون، بقيمة 644 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 20 مليون عملية، بقيمة 2.28 مليار ريال.
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