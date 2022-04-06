تغطية طرح صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول 105.4%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الخبير المالية أمس أنه تمت تغطية الطرح الأولي لوحدات صندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول» بنسبة 105% من رأس المال المستهدف والبالغ مليار ريال.

وأوضحت أن الصندوق جذب خلال فترة الاكتتاب في الطرح الأولي 470,158 ألف مكتتب من المكتتبين الأفراد والشركات، وذلك على مدى 15 يوم عمل اختتمت يوم الخميس 31 مارس 2022م.

وقد بلغ صافي قيمة الاشتراكات 081. مليار ريال، حيث سيستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من الأصول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام اللجنة الشرعية ومبادئها؛ بهدف تنمية صافي قيمة أصول الصندوق وتحقيق دخل دوري لمالكي الوحدات.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص الوحدات للمشتركين في صندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول» خلال عشرة أيام عمل من انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 14 أبريل 2022، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وسيتم رد الفائض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تخصيص الوحدات، في موعد أقصاه 82 أبريل 2022. وعلى أن تطرح وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية (تداول) خلال 20 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 82 أبريل 2022.

يذكر أن صندوق «الخبير للنمو والدخل المتداول» هو صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق، متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، ويهدف لتنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال توزيع عوائد الشركات التي يستثمر بها الصندوق، بالإضافة إلى جزء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للأوراق المالية المستثمر بها.