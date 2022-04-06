أمريكانا تكلف روتشيلد لتقديم المشورة في طرحها المحتمل بالسعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت شركة أمريكانا، الحائزة على امتياز مطاعم كنتاكي وبيتزا هت، بنك روتشيلد الاستثماري لتقديم المشورة في طرح عام أولي محتمل في الإمارات أو السعودية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لها، أن المساهمين قد يدرسون أيضا إدراجا مزدوجا في البورصتين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تدعو «أمريكانا» بنوكا للقيام بأدوار مهمة أخرى في هذه العملية خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت وكالة «بلومبيرج» ذكرت في مارس الماضي، أن شركة «أمريكانا»، تجري محادثات أولية للإدراج في السعودية أو في الإمارات، أو للإدراج المزدوج.

واستحوذت «أديبتيو» بقيادة محمد العبار على 93.4% من أسهم الشركة، اشترت حصة منها في أكتوبر 2016، وحصة أخرى في مارس 2017.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2016، شراءه 50% من مجموعة «أديبتيو» الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة محمد العبار، وذلك عبر شركته التابعة «الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية».

وتأسست «أمريكانا» في الكويت في عام 1964، وتدير أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.

وانسحبت الشركة من السوق الكويتي في 23 أبريل 2018.