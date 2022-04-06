شكرا لقرائتكم خبر أمريكانا تكلف روتشيلد لتقديم المشورة في طرحها المحتمل بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لها، أن المساهمين قد يدرسون أيضا إدراجا مزدوجا في البورصتين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تدعو «أمريكانا» بنوكا للقيام بأدوار مهمة أخرى في هذه العملية خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت وكالة «بلومبيرج» ذكرت في مارس الماضي، أن شركة «أمريكانا»، تجري محادثات أولية للإدراج في السعودية أو في الإمارات، أو للإدراج المزدوج.
واستحوذت «أديبتيو» بقيادة محمد العبار على 93.4% من أسهم الشركة، اشترت حصة منها في أكتوبر 2016، وحصة أخرى في مارس 2017.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2016، شراءه 50% من مجموعة «أديبتيو» الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة محمد العبار، وذلك عبر شركته التابعة «الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية».
وتأسست «أمريكانا» في الكويت في عام 1964، وتدير أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.
وانسحبت الشركة من السوق الكويتي في 23 أبريل 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكانا تكلف روتشيلد لتقديم المشورة في طرحها المحتمل بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.