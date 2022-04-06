شكرا لقرائتكم خبر هيئة السوق المالية أفضل بيئة عمل بين الجهات الحكومية في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت هيئة السوق المالية المركز الأول في جائزة أفضل بيئة على مستوى الجهات الحكومية، وجاءت في المركز الخامس على مستوى مؤسسات القطاعين العام والخاص لعام 2022. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد منهجية الهيئة في حوكمة أعمالها وتطوير كوادرها البشرية وتطبيق أفضل ممارسات بيئات العمل المحفزة على الإنتاجية.

وقال وكيل الهيئة للموارد المؤسسية في هيئة السوق المالية عبدالله شيبة الحمد «إن هذا المركز يجسد مدى تفاني الهيئة في تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية نحو خلق بيئة عمل تنافسية لجميع منسوبيها»، مضيفا أن الهيئة تتبنى في بيئة عملها عددا من القيم منها السعي إلى التميز بكفاءة منسوبيها وحرصها على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتحقيق أعلى مستويات الجودة بمهنية عالية ومراعاة لقواعد السلوك المهني وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين بالسوق المالية.

ويعكس هذا التقييم المتقدم لهيئة السوق المالية تطبيقها لأفضل المعايير والممارسات في مجال التطوير التنظيمي التي تؤدي بدورها إلى تحسين بيئة العمل ومستوى إنتاجية الموظفين. وتوفر الهيئة لمنسوبيها فرصا متنوعة للتطوير الشخصي من خلال حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التطويرية، ومنها: برامج التدريب القصيرة الداخلية والخارجية، والتدوير الوظيفي، وبرامج الشهادات المهنية المعتمدة، وإكمال التعليم بالنظام الجزئي، والإلحاق بتدريب على رأس العمل في منظمات أخرى، وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي، والابتعاث الخارجي، وعضوية الجمعيات المهنية، وبرنامج تعلم اللغة الإنجليزية، وعدد من المسابقات والجوائز التفاعلية داخل بيئة العمل، وبالإضافة إلى ذلك، تراجع سياسات الموارد البشرية بشكل دوري بما يناسب متطلبات بيئة العمل.

وتأتي هذه الجائزة التي تنظمها شركة Great Place to Work بهدف التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت المحلية التي تملك القدرة على استقطاب، وتطوير والاحتفاظ بالمواهب مع التركيز على الكوادر الوطنية من الشباب، وتمكين المرأة السعودية وتعزيز الفاعلية في سوق العمل.