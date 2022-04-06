شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال تعلن تفاصيل تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة قطاع الأعمال العام الأسبوع المقبل عن تفاصيل مشروع تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة بشركة النصر للسيارات، وذلك من خلال إحدى الشركات الصينية الحكومية، حيث من المنتظر توقيع اتفاق مبدئي مع الشريك الصينى المتخصص فى تصنيع كافة أنواع السيارات بما فيها عدة طرازات من السيارات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" إن توقيع الاتفاق يأتى فى إطار حرص الوزارة على أدخال الصناعة لمصر تزامنا مع الاهتمام العالمى والتوجه نحو الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدى، للحفاظ على الطبيعة وخفض الملوثات الكربونية وبالتالى عدم رفع درجة حرارة الأرض.

أضاف المصدر إنه من المتوقع الاعلان عن كافة تفاصيل المشروع متضمنا سعر السيارة ومواصفاتها الفنية وتوقيتات التصنيع فور توقيع الاتفاق النهائي بحلول عدة أشهر مقبلة، حيث من المتوقع تصنيع السيارة العام المقبل ، فى حالة الاتفاق على كافة التفاصيل مع الشريك الصينى.

وذكرت الوزارة انه وقع الاختيار على إحدى الشركات المرشحة للشراكة مع شركة النصر في فبراير 2022، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل نهاية الشهر الجاري على أن يتم توقيع العقود قبل منتصف العام 2022.

يشار أنه تم توقيع عقد تقديم استشارات بين شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة ألمانية متخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالتطوير في قطاع السيارات.

ويتضمن نطاق التعاون مع الشركة متابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية مع شركة النصر للسيارات، وكذلك تطوير الطراز الكهربائي الذي من المقرر بدء إنتاجه خلال عام 2023.

ويأتي هذا التوقيع في إطار التعاون الذي بدأ في نوفمبر 2021 مع الاستشاري الألماني ، خلال قيامه بترشيح عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر للسيارات وفقًا للدراسات، وذلك لاختيار إحداها للشراكة في إنتاج سيارات الركوب الكهربائية.

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