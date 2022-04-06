شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.472 مليار جنيه.



إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة. إيقاف تداول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.472 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.472 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 282.6 مليون ورقة مالية بقيمة 729.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.63%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.1 مليون جنيه، 980.2 ألف جنيه، 95.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 119.7 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 13875 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1174 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 91 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.715 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.61%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.169 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 6.96%.

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 1.435 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.69%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 21 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.89%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.76%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 4.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 0.857 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 9.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.87%.