شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجمّد أصول أكبر بنك في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بريطانيا عن تجميدها أصول سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، اليوم الأربعاء وقالت إنها ستوقف جميع واردات الفحم الروسي بنهاية 2022، وذلك في إطار جولة جديدة من العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين بهدف "تجويع آلة بوتين للحرب".

وقالت إن العقوبات شملت أيضا ثمانية من رجال الأعمال المقربين من الكرملين والذين يعملون في صناعات مثل الأسمدة والنفط والغاز والشاحنات والألماس.

وقررت بريطانيا أيضا وقف الاستثمار الخارجي في روسيا والذي تجاوز 11 مليار جنيه إسترليني (14.4 مليار دولار) في عام 2020، وكذلك حظر تصدير المعدات الأساسية لتكرير النفط والمحفزات.

وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "ستضع أحدث موجة من إجراءاتنا حدا لواردات المملكة المتحدة للطاقة الروسية وتفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات مما يقضي على آلة بوتين الحربية".