شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر «ستوكس» الأوروبي يسجل انخفاضاً بـ 1.5 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بينما يصارع المستثمرون مخاوف مزدوجة تتمثل في زيادات نشطة في أسعار الفائدة الأمريكية من المحتمل أن تلحق ضررا بالنمو وعقوبات غربية إضافية على روسيا تخاطر بإذكاء التضخم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.5 بالمئة، مسجلا أسوأ يوم له في حوالي شهر ومرتدا عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب.

وكانت الخسائر على قاعدة عريضة، وجاءت أسهم التكنولوجيا وشركات السياحة والسفر بين أكبر الخاسرين.