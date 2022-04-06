شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. والرقابة المالية ترفض دراسة "دايس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13921 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4542 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1936 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2939 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4353 نقطة.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة عامر جروب لعدد 50 مليون سهم بقيمة 45 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 374.7 ألف سهم، 69 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 326 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، العربية للصناعات الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 135.9 ألف سهم، 130 ألف سهم، 250 ألف سهم، 600 ألف سهم، 2500 سهم، على التوالي.

واشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 137 ألف سهم، 100 سهم، 22 ألف سهم، 144 ألف سهم، 150 ألف سهم، 770.6 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 2500 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، شركة مستشفى كليوباترا 3110 سهم، 244.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 45 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.35% من أسهم رأس المال، والثانية 275 ألف سهم، والثالثة 460 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.51% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 250 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2113% من أسهم رأس المال، والخامسة 140 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.4 مليون سهم، واشترت السادسة 215 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.35%، واشترت السابعة 400 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.25%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية مجمل ربح النشاط 293.6 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 80.4 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغ صافي الخسائر 455.3 مليون جنيه مقارنة مع 443.4 مليون جنيه.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، صافي مبيعات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020، وتحولت الشركة للربحية وبلغت 34.1 مليون جنيه مقارنة مع صافي خسائر 54.7 مليون جنيه.

وأعلنت الهيئة العامة للرقاب المالية، عدم الاعتداد بتقرير القيمة العادلة لشركة دايس للملابس الجاهزة، لاعتماد دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر من مبلغ 106 مليون جنيه إلى 371 مليون جنيه، وذلك لعدم توافق التقرير مع معايير التقييم المالي للمنشآت والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 أرقام 4،5،6،7 وملحق (أ).

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها كتاب من شركة قنديل للزجاج بخصوص تعديل سعر عرض الشراء الاجباري (المنافس) على أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور ليصبح 2.40 جنيه للسهم بدلا من 2 جنيه، للسهم، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

من جهتها قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على مشروع التعاقد على بيع أرض فضاء بمساحة 243 فدان مخصصة سكني متكامل الخدمات بالحي العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة وتبلغ إجمالي قيمة التعاقد نحو 1.735 مليار جنيه (1700 جنيه للمتر المربع) غير شامل تكلفة المرافق على أن يتم السداد بنسبة 20% من ثمن الأرض عند التعاقد (متوقع أن يتم في الأيام القليلة المقبلة، ونسبة 80% من الثمن على 16 دفعة ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.